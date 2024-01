"Casa tua", quando condividere non fa paura: la canzone pop dei palermitani Gee Marchese e Kinder

E' uscito in tutte le piattaforme digitali ed è in rotazione radiofonica “Casa tua” (etichetta Right Combo Mastas’ Entertainment / La Luce), brano nato dalla sinergia artistica dei due amici Gee Marchese e Kinder, artisti urban pop palermitani. "Tendiamo a nascondere i nostri problemi rifugiandoci dentro quelle quattro mura che chiamiamo casa - racconta Gee Marchese -. Allontaniamo chi ci sta vicino e respingiamo chi vuole solo aiutarci, forse per paura. La solitudine mostra ricordi del passato e ti immobilizza a quelli. A volte basterebbe permettere a qualcuno di leggere le pagine della nostra storia, mostrare le proprie debolezze e lasciarsi prendere la mano… in fin dei conti i nostri mostri, se condivisi, fanno meno paura”. La foto di copertina è di Tiberio Cantafia.

Gabriele Marchese, in arte Gee Marchese è un artista pop urban classe ’03 che nasce e cresce a Palermo in un quartiere popolare. A 13 anni, spinto dal suo migliore amico, il quale vedeva in lui una vena creativa e artistica non indifferente, inizia ad appassionarsi alla produzione di musica elettronica. Qualche anno dopo, Gabriele, decide di iniziare a dare voce ai suoi pensieri, iniziando a scrivere i primi testi. Vista la giovane età e il talento riesce in poco tempo ad attirare a se attenzioni di professionisti del settore con cui inizia a collaborare.

Nel 2020 incontra Kinder con cui nasce immediatamente un sodalizio artistico che dalla sperimentazione porta alla volontà di realizzare un progetto comune. Nel 2021, conosce il suo attuale manager nonché amico e mentore Othelloman, fondatore e direttore artistico dell’etichetta discografica Right Combo Mastas’ Entertainment.