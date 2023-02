"Caffetterie e call center", la storia di una barista di periferia nella canzone di Sabù Alaimo

A partire da oggi è in rotazione radiofonica “Caffetterie e call center” (distribuito Believe Digital), singolo del cantautore siciliano Sabù Alaimo, estratto dal nuovo album di inediti, “Star della Provincia”. Online anche il videoclip. “Caffetterie e call center” parla della storia di una giovane barista di periferia: “attraverso questa storia ho voluto mostrare uno spaccato sociale sul lavoro, sulla vita e l’amore dei trentenni di oggi.

Fare la barista è un lavoro dignitosissimo, ma non è quello che la protagonista avevo immaginato dopo aver conseguito la laurea. Ed ecco che, tra un caffè e l’altro, la giovane barista immagina un piano b rispetto i sogni di un tempo”. Il sound della canzone è quasi completamente chitarra e voce, questo la rende la più intimista dell’album “Star della provincia”.

Il videoclip è un piano-sequenza girato in un bar adiacente alla spiaggia di Isola delle femmine, splendida location estiva palermitana, molto affascinante soprattutto in inverno. Il paesaggio diventa la cornice perfetta per la storia di “Caffetteria e Call Center”. Sabù Alaimo, autore anche del videoclip, pone l’accento sulla disillusione della protagonista del video, che cerca di immaginare un futuro diverso rispetto quello prospettato; il mare dell’inverno siciliano sembra trovare le giuste risposte alle mille domande di Martina Murè, la giovane attrice interprete del videoclip.

Il singolo è stato prodotto da Leo Curiale e da Sabù Alaimo, mentre il mix del brano è stato firmato da Leo Curiale e il mastering è di Giovanni Versari, già sound engineer, tra gli altri, dei Muse. Il disco “Star della Provincia”, anticipato anche dai singoli “La Giostra”,“Cattiva Strada” (accompagnato dal videoclip girato nel cuore dello Sperone, quartiere popolare di Palermo e “Diciott’anni” (Believe Digital – ascolta brano) scorre come una pellicola d’altri tempi, è un disco che prende ispirazione dai luoghi e dalla ‘straordinaria’ normalità dei personaggi che abitano la provincia italiana. Il cantautore racconta il peso e la bellezza di una presunta marginalità, che nelle sue canzoni si trasforma in centro e chiave di lettura del nostro tempo.