"Ammore" messo alla prova dalla pandemia: la nuova canzone di Dario Sulis

Esce in digitale e in radio “Ammore”, quarto singolo che anticipa l’album di debutto da solista dell’artista palermitano Dario Sulis: il brano racconta, in modo ironico, leggero con suoni e ritmi estivi, di un amore messo alla prova, durante il periodo della pandemia, dal dover convivere 24 ore su 24; questa situazione obbliga sopportarsi con numerose difficoltà, solo un amore maturo è capace di affrontare qualsiasi avversità, in attesa dell’arrivo della primavera.

Dario Sulis (voce e percussioni), che ha scritto testo e musica del brano, è stato accompagnato da Manfredi Tumminello alle chitarre, Diego Spitaleri alle tastiere, Mario Tarsilla al basso. “Ammore” sarà accompagnato dal videoclip, in uscita settimana prossima, per la regia di Salvo Cuccia.

Il disco, dal titolo “Prima ca’ muòro”, di prossima uscita, è un’espressione anarchica senza alcuna regola stilistica: 10 tracce apparentemente diverse l’una dall’altra accomunate dalla voglia di continuare ad esserci, storie tristi, allegre, impegnate, ironiche, condizionate dai cambiamenti di umore e dalla mia instabilità da artista”.

Il primo singolo estratto è stato “Dobbiamo salvarla”, un brano di forte attualità che tratta di tematiche ambientali e della disuguaglianza nel mondo, il secondo “Milf”, brano leggero sia nel testo che nella musica, con sonorità volutamente prese dal mondo della dance contemporanea e anni ’70 e “Algoritmo” con il featuring Mario Venuti e la partecipazione nel video di Vincenzo Ferrera (Peppe di “Mare fuori”).