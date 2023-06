Musica, movida e street food: i cantanti del concerto di Radio Italia si godono Palermo

Manca sempre meno al concertone di Radio Italia e, mentre sale l'attesa per il live che questa sera trasformerà il prato del Foro Italico come piazza Duomo a Milano, gli artisti sono già a Palermo. Già ieri pomeriggio hanno raggiunto il palco per prove e sound check, schermati da un tendone che non ha permesso di vederli. Usciti dall'hotel dove alloggiano, l'Nh, sono stati raggiunti da un centinaio di fan che hanno chiesto autografi e selfie.

In attesa dell'evento di stasera, ne hanno approfittato per girare la città e stuzzicare i follower sui social. In viaggio verso Palermo, con le immagini dall'aereo che regalano una vista sul mare della costa, Boomdabash ha invitato i suoi fan a indovinare dove stesse andando e chi stesse raggiungendo (tra tutte le sue "sorelline" Paola e Chiara). Diodato, invece, ha preferito fare il turista e visitare Palazzo Butera, a pochi passi dal Foro Italico. Tra foto di pavimenti maiolicati, opere di Tetsumi Kudo e viste dall'alto sulla città ha regalato ai suoi follower di Instagram uno scorcio di Palermo.

Con il suo team è poi andato a pranzo da Franco u Vastiddaru: la scelta è ricaduta su panino con la milza, rigorosamente "maritato", più un antipasto di panelle e crocché. "E' la prima volta che mangio pane ca meusa" dice ai fan, non nascondendo il suo amore per lo street food che definisce "il vero capolavoro che c'è qui". Poi si imbuca a un matrimonio in una chiesa al Cassaro e, infine, la visita a uno storico laboratorio d'arte che produce statuine in terracotta.

All'insegna del buon cibo, anche l'arrivo di Emma, Marracash, Rocco Hunt e Mr. Rain che per la cena hanno scelto Villa Costanza. Una serata all'insegna del divertimento, per smorzare l'attesa in vista di stasera. Hanno mangiato crudo e cotto di mare, polpette di parmigiana con melanzane dell'orto croccanti e anche diversi primi: una con crudo di gamberi locali e ricotta salata e, immancabile, la pasta con i tenerumi palermitani. Per concludere dentice in guazzetto ed Etna bianco e rosato.

All'uscita, davanti al cancello, un piccolo capannello di fan speranzosi di incontrarli per una foto. Bagno di folla all'aeroporto Falcone Borsellino anche per Ligabue, uno degli artisti più attesi. Levante invece è di casa, con il compagno palermitano Pietro Palumbo. Dal palco delle prove, i presentatori Luca e Paolo hanno salutato il pubblico cercando di imitare il dialetto palermitano: "A domani Palemmo!". Rocco Hunt, dopo la breve visita della conferenza stampa, chiede ai fan "Palermo sei pronta?". Oggi intanto in hotel trucco e parrucco, con professionisti del settore palermitani: tra questi anche l'hair stylist Francesco Arancio.