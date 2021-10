VIDEO | Tutte pazze per Can Yaman, bagno di folla in via Libertà per la presentazione del suo profumo

Tutte pazze per Can Yaman. L'attore turco, ex della siciliana Diletta Leotta in città da un mese per le riprese di una fiction Mediaset, ha adunato centinaia di fan per un'anteprima attesissima.

Il suo "Mania tour" è infatti approdato nel salone di bellezza Aldo Coppola di via della Libertà. Lì l'attore del momento e sex symbol indiscusso ha scattato selfie con i fan e firmato autografi sul profumo (in tiratura limitata) che porta la sua firma ed è stato prodotto da Dolce & Gabbana.

Lo stesso attore, subito dopo il lancio, ha ringraziato le sue fan per il calore dimostrato. "Il vostro affetto sono sempre speciali e preziosi per me - ha dichiarato Can Yaman - e ogni volta sapete sorprendermi con segnali che vanno oltre ogni mia aspettativa. Sono felice di avervi vicino anche in questa nuova avventura".