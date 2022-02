Domenica vista mare per Can Yaman, a pranzo a Mondello con Francesca Chillemi

Domenica vista mare per Can Yaman e Francesca Chillemi. I due attori, tornati a Palermo per proseguire le riprese della serie tv "Viola come il mare", si sono concessi una pausa dai ritmi incessanti del set per un pranzo a base di pesce al ristorante Sirenetta di Mondello.

La fiction, che sarà trasmessa su Canale 5 in primavera, vedrà il bell'attore turco che ha fatto impazzire le palermitane al fianco dell'ex Miss Italia. "Oggi Can Yaman e Francesca Chillemi hanno provato le delizie del nostro chef", scrive sul suo profilo Instagram il ristorante riaperto la scorsa estate dopo un restyling.

Cast e troupe così si sono regalati una domenica di sole e relax, dopo giornate frenetiche di riprese - alcune fatte anche di notte -. I fan, anzi le fan, come già successo le scorse volte, non hanno resistito e hanno chiesto selfie e autografi. Qualcuno è stato concesso, ma l'attore turco, ex della siciliana Diletta Leotta, si è subito rifugiato all'interno del ristorante per il suo pranzo a base di pesce.