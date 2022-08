L'effetto Ferragni non si ferma, cinque influencer scelgono Palermo per il loro shooting fotografico

L'onda Chiara Ferragni non si arresta. Dopo che l'imprenditrice digitale da 30 milioni di follower ha trascorso il suo compleanno a Palermo, sono moltissime le influencer che si sono catapultate in città per le vacanze o per alcune campagne pubblicitarie. Le ultime in ordine di tempo sono Corinne Pino, Angela Caloisi, Giovanna Abate, Rosa Perrotta e Marta Losito.

Le cinque ragazze sono arrivate ieri mattina per lo shooting di una campagna promossa da Ghd Italia, brand di piastre per capelli. Su un panfilo di 30 metri (dal nome "Ci voleva") in navigazione nel golfo di Mondello, le modelle hanno prestato la loro immagine per alcune fotografie che saranno oggetto della prossima pubblicità del marchio. Dopo gli scatti e qualche tuffo, sono tornate al Rocco Forte di Villa Igiea (dove alloggiano) per una cena all'aperto proprio all'interno dello storico tempio a strapiombo sul mare.

Chi sono le influencer a Palermo

Tra le modelle in città c'è Corinne Pino, una delle influencer e Tik Toker più famose d'Italia. Sul social dedicato ai video virali, infatti, sfiora il mezzo milione di follower. Appassionata di moda, va ancora a scuola dati i suoi 17 anni.

C'è anche Angela Caloisi, 23 anni, di Caserta. Studia per diventare avvocato civilista, anche se nel frattempo è stata una storica corteggiatrice del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Contesa da due tronisti, dopo un lungo percorso fatto di alti e bassi, fu scelta da Paolo Crivellin. Nel 2018 la loro scelta fece commuovere il pubblico: attraverso un video in un giardino, il tronista comunicò alla sua corteggiatrice la decisione finale.

Dal programma di Canale 5 viene anche Giovanna Abate, conosciuta al pubblico per essere stata la tronista di Uomini e Donne nell'edizione 2019-2020. Prima di salire sul trono corteggiò il tronista Giulio Raselli. Alla fine non fu scelta, motivo per cui passò dall'altra parte del dating show.

Ex tronista è anche Rosa Perrotta. L'influencer e modella campana, dopo aver partecipato alle selezioni di Veline, si è fatta conoscere dal grande pubblico per Uomini e Donne, in cui ha preso parte nel 2017 salendo sul trono. Lì conobbe il suo amore, Pietro Tartaglione, da cui ha avuto due figli. Tra le sue esperienze televisive anche Ciao Darwin, Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

Infine Marta Losito, tra le influencer italiane più seguite. Giovanissima, è approdata sui social network nel 2016, realizzando video su Musical.ly. Apprezzatissima dal pubblico, ha realizzato contenuti sempre più di qualità, conquistando il successo anche su YouTube, Instagram e su TikTok. La sua passione in poco tempo si è trasformata in un lavoro.