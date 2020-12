Un calendario dell'avvento ma al contrario, l'iniziativa che pensa ai giovani delle case famiglia

A Natale come di consueto torna la tradizione del calendario dell'avvento. IH ha però pensato bene di rivisitare questa tradizione immaginando un "reverse advent calendar", un calendario dell'avvento al contrario.

Chiunque può partecipare a questa iniziativa. Come? Contribuendo alla raccolta in favore di "Apriti Cuore Onlus" che aiuta i ragazzi giovani accogliendoli in case famiglia, comunità alloggio e, inoltre, si occupa della formazione professionale in materia sociale, tutoraggio e tantissime altre iniziative.

"Abbiamo visitato 'Apriti Cuore' e conosciuto personalmente lo staff che lavora in queste strutture e sono persone eccezionali, così come i ragazzi che aiutano ogni giorno" fanno sapere da IH.

Cosa serve per partecipare? Oggetti per l'igiene come detersivi per le pulizie e per il bucato, pannolini e molto altro. Vuoi partecipare anche tu? Porta in via Quintino Sella 70 questi oggetti entro il 22 dicembre e IH li consegnererà all'associazione Apriti Cuore.