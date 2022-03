"E' intima ed elegante": Stagnitta tra le migliori caffetterie indipendenti al mondo

C'è anche un'eccellenza palermitana indicata tra le migliori caffetterie indipendenti del mondo. A dirlo è il Financial Times, il noto quotidiano economico britannico, che in un articolo pubblicato sulle sue pagine color "salmone" ha eletto Stagnitta tra le storie di successo.

La storica torrefazione della Discesa dei Giudici è stata notata dai giornalisti del Financial Times che, insieme a caffetterie di tutto il globo, da Berlino a Buenos Aires, da Parigi a Stoccolma fino a Los Angeles, Buenos Aires, New York e Tokyo colpisce per il suo appeal intimo e al tempo stesso elegante.

Sembra di fare un tuffo nel passato varcando l'ingresso di Stagnitta. E' la stessa impressione che ha Maria Shollenbarger, la cronista che lo racconta. "C'è molto di più oltre al vero caffè che mi spinge a consigliare questa storica torrefazione - scrive la giornalista inglese -. La sede si trova alla Discesa dei Giudici, appena fuori Piazza Bellini (sede di tre delle chiese più belle di tutta la Sicilia)" ci tiene a puntualizzare.

Il racconto prosegue con un dettaglio minuzioso, che lascia immaginare che effettivamente la cronista abbia trascorso qualche giorno da turista a Palermo, concedendosi una pausa da Stagnitta, dunque abbia visto (e provato) tutto quello che racconta. "Le mensole in legno brunito ancora rivestite di cioccolatini e dolci d'altri tempi, i vasetti di chicchi monorigine disposti in file ordinate sui ripiani di marmo, gli accessori per la produzione della birra del XIX secolo disposti in vetrine di vetro - conclude -. Ma anche il caffè in sé non deluderà: accomodati in uno dei tavolini sul selciato e gusta un ristretto o un macchiato tra le miscele che la famiglia Stagnitta perfeziona dal 1928. Poi portane un po' a casa; ora fanno anche capsule".