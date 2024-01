VIDEO | Mamma palermitana cerca il figlio a C'è Posta per Te dopo averlo abbandonato, la risposta: "E' troppo tardi"

Caterina da otto anni ha chiuso i rapporti col figlio Francesco. Ha provato a ricucire lo strappo nel noto programma televisivo di Canale 5 ma non ce l'ha fatta. Lui - mollato quando era undicenne - è stato chiaro: "Non doveva andare così, ormai non mi interessa". Lei: "Lo amo, non mi arrenderò"