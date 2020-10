Bruno Barbieri innamorato di Palermo, un caicco della Cala vince l'ultima puntata di "4 Hotel"

Ha scelto Palermo per chiudere il cerchio. Bruno Barbieri ha infatti concluso la stagione 2020 di "4 Hotel" in onda su Sky Uno proprio nel capoluogo siciliano. Dopo aver battuto tutto il paese in lungo e in largo, il mitico chef stellato ha scelto "una delle città più belle d'Italia" per l'ottava e ultima puntata del programma che racconta i migliori "secret place" italiani.

Palermo non è stata una scelta casuale. Perché Barbieri la punta non solo per il suo fascino e la sua eleganza senza eguali, ma soprattutto perché il suo patrimonio culinario lo conosce bene e sa quanto sia inestimabile nel mondo. I quattro albergatori in gara - Orietta, Giorgio, Fabrizio e Monica - hanno trascorso un giorno e una notte nei reciproci alberghi mettendoli e mettendosi ai voti per accoglienza, stile, pulizia e servizi. Un voto da 0 a 10 per location, camera, servizi e prezzo.

Quatto gli hotel in gara. C'era il Palermo Gallery, un affittacamere di lusso all’interno di un palazzo Liberty dove è possibile dormire all'interno di una mostra d'arte diretto da Orietta. E c'era il Tersane Iv, un caicco turco ormeggiato al porticciolo della Cala che Giorgio, il responsabile dei servizi di bordo, definisce "boat & breakfast". Infine c'erano Boutique Hotel Casa Nostra, situato nell’antico quartiere arabo degli Schiavoni e diretto da Fabrizio, e Unìco Boutique Hotel d’Arte di Monica, direttamente sulla spiaggia palermitana per antonomasia, Mondello.

Nel gioco il voto del noto chef è rimasto segreto fino alla consegna del premio, ben 5.000 euro da investire nella propria attività. A vincere è stato il Tersane Iv, il bel caicco che batte bandiera turca che si trova ormeggiato nel porto palermitano. L'imbarcazione è composta da quattro cabine doppie, ognuna col proprio bagno privato, televisione e climatizzatore. Per dormirci? E' possibile solo da ottobre a maggio.

