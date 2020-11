Il lockdown vissuto alla Zisa si trasforma in musica: il brano di un rapper palermitano

Esce su Spotify e su YouTube "Zero parole", il nuovo singolo di Young Sosa, giovane talento palermitano originario della Zisa. Il brano è stato pensato e realizzato durante il lockdown. Il periodo storico, caratterizzato dal distanziamento sociale, è stato d'ispirazione.

Il brano, che si intitola "Zero parole", nasce dalla necessità di poter provare emozioni differenti e di fuoriuscire da un blocco interiore. Le sonorità sono state create dal produttore Kid Gamma, mentre il video è stato realizzato dal giovane videomaker Davide Rosano.

Chi è Young Sosa

Rapper classe 2000, nato a Palermo, nel 2016 Young Sosa intraprende un percorso che lo conduce verso la sua passione di sempre, la musica. Influenzato dalle sonorità della musica rap e hip-hop, scrive il suo primo brano dal titolo "Nuvole freestyle", pezzo di esordio che conta 12 mila stream. E' stata la collaborazione con il producer Kid Gamma a far prendere sul serio la musica al rapper. Nel 2019 entra a far parte del collettivo Mop, gruppo seguitissimo della scena palermitana. Le collaborazioni con il producer palermitano Kid Gamma hanno influenzato le sue sonorità e i suoi gusti musicali. “Nikey” è uno dei prodotti che hanno avuto più successo. Il 2021 li vedrà protagonisti insieme in un progetto unico nel suo genere.