Uranus, musica che fa bene "come una supposta": il nuovo brano dei Chester Gorilla

Esce su Bandcamp "Uranus", nuovo brano dei Chester Gorilla, formazione palermitana jazz e rock, con influenze funk e afrobeat, composta da Daniele Caviglia (chitarra), Phil Caviglia (basso), Sandro Giambruno (batteria), Salvo Cheerio (tromba/percussioni), Vincenzo Salerno (sassofono) e Amedeo Mignano (tastiera/synth).

"Questo brano - racconta la band - nasce in un periodo difficile. È il frutto delle sere in sala prove prima del coprifuoco e durante il post-lockdown. Sapevamo che da lì a breve avremmo smesso (di nuovo) di suonare, per questo sin da subito ci siamo rimboccati le maniche per comporre un brano da fare uscire a dicembre, per chiudere l'anno con un sorriso e un goccio di spensieratezza. Una sorta di chiusura d'anno e di tributo all'ormai passato "Chester Gorilla", il nostro primo album rilasciato l'8 gennaio 2020. Un brano interamente strumentale, fatto di prove e registrazioni in piena pandemia. Cosa assolutamente non semplice per una band costituita da 6 persone. Nonostante tutto ce l'abbiamo fatta. "Uranus" arriva all'improvviso, ma fa bene! Proprio come una supposta".

"Uranus" è stato registrato e prodotto presso gli studi di Vasto Records a Palermo di Phil Caviglia e Piero Delfino (Zurigo). Mastering a cura di "Revolver Mastering" di Stefano Vanoni (Brescia). Artwork e immagine coordinata di Alba Scherma.

Chester Gorilla è un progetto che nasce nell'umido sottosuolo palermitano nel 2007. Dopo svariati cambi di formazione e cambi di genere musicale, Chester Gorilla assume una nuova formazione composta da Daniele Caviglia - chitarra (altre band: Agnello); Phil Caviglia - basso (altre band: High Altitude Nuclear Explosion); Sandro Giambruno - batteria (altre band: Whales Island, 42de, Aristocrasti); Salvo Cheerio - tromba/percussioni (Joker Smoker, Chino Mortero); Vincenzo Salerno - sassofono (Agnello, Il Suono Di Bill, Freddy Velas and the Silvertones); Amedeo Mignano - tastiera/synth, per ripartire dal sottosuolo, dalle notti in sala prove e da dove è sempre stato. Funk con commistioni jazz/rock sfociano in una fusion a tratti delirante. La band ha rilasciato tre singoli nel 2019 che rispettivamente sono: "Aripupollo Space", "Peter the elephant" e "The Heat", in collaborazione con Beercook. L'8 gennaio 2020 esce il loro primo album omonimo "Chester Gorilla" su bandcamp e tutte le altre piattaforme.