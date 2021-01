"Soda caustica", musica di una prigionia interiore: la canzone d'esordio dei Gelardi al limone

S’intitola Soda caustica il brano d’esordio dei Gelardi al Limone, la band formata dai fratelli Gelardi (Stefano alla voce, Francesco alla chitarra e Michele alle percussioni) e dalla bassista, nonché loro amica d’infanzia, Noemi Orlando, pubblicato martedì 19 gennaio, con annesso videoclip, su YouTube.

La canzone, che mescola atmosfere anni Settanta, garage rock e un retrogusto più contemporaneo alla Måneskin, è stata la vincitrice del primo premio e del premio al miglior testo del contest Ricordati chi sei, il progetto contro la violenza di genere promosso dalla Cooperativa 3P, l’Unione degli Assessorati e il Consorzio Tartaruga con il contributo del Dipartimento per le Pari opportunità e il supporto tecnico di Wordmage e dell’associazione Rock10elode. Nel videoclip - girato dalla regista palermitana Costanza La Bruna e scritto a quattro mani da lei e Martino Giordano - protagonisti sono gli attori Alan Geraci, Martina Aloisio e Niccolò Cucci.

"La canzone, come dicono anche i Gelardi - spiega la regista del videoclip - parla sì di prigionia, ma di prigionia da se stessi. L’idea iniziale infatti è partita da un’installazione di Marina Abramovi? in cui i corpi non comunicano perché non si toccano, sono bloccati in una condizione di cattività. Poi abbiamo pensato insieme a un percorso di crescita che li porta a liberarsi e accettarsi, un tema fondamentale per la condizione della donna dal secondo Novecento in poi, oggi più che mai".

Per i Gelardi al Limone Soda caustica rappresenta un esordio, sì, ma soltanto in parte. Formatisi all’interno del laboratorio musicale Ciao mamma, oggi suono al mercato (ideato da Patridà Records e dall’associazione Rock10elode), i quattro ragazzi avevano già ottenuto il podio (secondi classificati) di quel laboratorio con il brano Onironauta. A marzo dello scorso anno invece, in pieno lockdown, avevano registrato in casa la canzone 23 maggio, che ha ottenuto grandi consensi da parte del pubblico quando Ficarra e Picone l’hanno condivisa sul proprio account Facebook ufficiale.

"Soda caustica è speciale - spiega Stefano Gelardi - e rappresenta un esordio nell’esordio, perché è il primo passo verso un progetto discografico più grande, sul quale stiamo ragionando già da più di un anno con Claudio Terzo di Patridà Records e Gianni Zichichi di Rock10elode. Loro ci hanno visto “nascere” e ci hanno proposto di lavorare al nostro fianco sul nostro primo lavoro, e noi non vediamo l’ora che tutto questo possa vedere la luce".