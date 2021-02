"Semplice", il nuovo singolo dei Flac: quando amore e tradimento s'intrecciano in una canzone

Si tratta dell'anticipazione dell'album "raccolta" di prossima uscita. In questo pezzo l'amicizia, l'amore e il tradimento si intrecciano in una riflessione interiore sull'"io" e sulla dipendenza da altre persone come necessità di sentirsi vivi e parte di qualcosa