"Queste notti magiche", la canzone dedicata agli Europei scritta da un palermitano

È disponibile in digitale e in rotazione radiofonica “Queste notti magiche”, nuovo brano urban/pop del cantante palermitano classe 2001 Mess.

“Queste notti magiche”, con cui il cantante continua ad esplorare nuovi percorsi sonori e testuali rispetto ai suoi precedenti lavori, è dedicata agli Europei di calcio e alla nazionale italiana: “questo singolo nasce dalla carica e unione che dà la maglia azzurra in queste settimane di competizioni internazionali - racconta Mess - è un brano scritto da me e ispirato alle “notti magiche” di Italia ’90. L’idea è nata dalla voglia di creare un pezzo fresco ed estivo, dedicato alla nazionale impegnato in questo Europeo di calcio. Nonostante il cambiamento del mondo del calcio dal ‘90 ad ora, la passione per la maglia azzurra è rimasta tale, e si è rigenerata con il percorso che sta compiendo questo giovane e pazzo gruppo di ragazzi, che ci stanno facendo sognare ad occhi aperti!”.

Chi è Mess

Mess, pseudonimo di Pietro Messina, è un cantante classe 2001, nato e cresciuto a Monreale in provincia di Palermo. Da piccolo comincia ad appassionarsi al canto e alla musica e dal 2015 decide di approfondire gli studi musicali. Comincia così a partecipare e vincere vari concorsi canori, e ad ottobre 2018 arriva alle semifinali di Area Sanremo Tour, sale sul podio piazzandosi al terzo posto, con più di 5000 voti favorevoli nel sondaggio di opinione.

Sempre nel 2018 iniziare a studiare presso l’accademia “Roxy Studio” di Fabio Castorino, con cui realizza con il nome di Pietro Messina, i brani “Staremo al mare”, “Parlarti di lei”, “Ti Disconnetto” e “Bora Bora”, che gli permettono di calcare palchi di importanti concorsi per canzoni inedite, a Londra, Tunisi e nel resto d’Italia. Nel 2019 partecipa e rappresenta l’Italia a “Young Talent Festival” di Hallow Londra, gareggia con giovani provenienti da tutto il mondo e riesce a vincere il primo premio con la canzone “Staremo al mare”. Nel 2021 decide di cambiare nome in MESS, proprio per dare un segnale di svolta e di crescita, sia personale che nelle sue composizioni. Per questo nel maggio 2021 esce “Tempo”, e a adesso il nuovo singolo “Queste notti magiche”.