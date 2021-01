Per te, una canzone dedicata alla musica: in radio il singolo d'esordio della palermitana Ariele

“Per te” è il singolo d’esordio della giovane cantautrice palermitana Ariele da oggi disponibile in digitale e in radio: un brano pop ricca di contaminazioni soul raccolte negli anni dalla giovane artista che si affaccia per la prima volta sul mercato discografico dopo aver coltivato per anni la passione per il jazz e l’R’n’B. A breve sarà online anche il videoclip, girato al Teatro “Regina Margherita” di Caltanissetta, con la regia e il montaggio di Ciccio Leo.

Una ballad che la cantautrice dedica alla propria compagna di viaggio, la musica: “‘Per te’ è nata in una notte della scorsa estate - racconta Ariele -. Stavo attraversando un periodo turbolento e mi andavo rendendo conto che l’unica cosa che mi ascoltasse veramente fosse lei. Fu allora che iniziai a vederla, ed è da allora che ha iniziato a farmi compagnia in questo viaggio chiamato vita. Lei, musica, timida protagonista di questo brano, c’è sempre stata e non mi ha mai chiesto nulla in cambio. È fedele e mi accetta per quello che sono. Credo sia questo, su tutto, che la differenzia da noi esseri umani".

Il videoclip del brano vede in scena la cantautrice al centro del palco immersa nell’enorme gonna in tulle e la musica, impersonata da una danzatrice. La musica, legata alla protagonista da un legame indissolubile, le danzerà intorno per tutta la durata del video, legandola per sempre a sè con della stoffa sul finale. Al brano, scritto da Ariele e prodotto da Ciccio Leo (mix a cura di Riccardo Piparo e mastering di Roberto Romano) hanno partecipato Ciccio Leo al piano/keyboards, Manfredi Tumminello alle chitarre e Federico Gucciardo alla batteria.

Noemi Palumbo, in arte Ariele, è cantautrice di matrice jazz. Si forma presso il Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo. Fin da subito si avvicina al genere musicale R’n’B esplorando artisti pionieri della nuova corrente neosoul come Erykah Badu, Robert Glasper, Lalah Hathaway e simili. Inizia l’attività concertistica giovanissima vantando collaborazioni internazionali con artisti del calibro di Peter Eskine, Marco Masini, Davide Shorty. Nel 2020 inizia la produzione del suo primo lavoro discografico pop/soul in uscita nel 2021 sotto la guida del producer Ciccio Leo.