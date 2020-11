"Non siamo mica le star", pop e amore nel nuovo brano di un cantautore palermitano

E' online il videoclip di “Non siamo mica le star”, titletrack del quarto album del cantautore siciliano Francesco Vannini. Il brano è estratto da "Non siamo mica le star", disco composto da nove tracce interamente scritte, arrangiate, programmate e suonate da Francesco Vannini nel proprio studio di registrazione "Dnv Production".

L'album

È un album che cerca di raccontare la società contemporanea partendo dal basso. Pop d'autore nel quale si alterna l'osservazione cinica e distaccata della società attuale a temi più intimi e delicati, passando per l'amore, da quello che fatica a finire a quello che vuole continuare ostinatamente, in barba a un mondo che va in pezzi.

C'è dentro tutto, è un concentrato della sensibilità artistica di Francesco Vannini che, proprio per questo è il protagonista totale, nel bene e nel male, del risultato finale. Le canzoni, gli arrangiamenti, le sessioni strumentali, il tema grafico, la regia e il montaggio dei videoclip sono tutte a carico dell'artista che si è preso quasi cinque anni per trovare la giusta strada verso questo nuovo viaggio musicale. La tracklist è composta da Iene; Non siamo mica le star; Resta comodo; Canzoni dentro di me; Cobalto; Preghiera; Lascia; in pace il tempo; Qui ora; Se sono bravi tutti.

L'autore

Francesco Vannini nasce il 12 giugno 1985 a Palermo. Inizia a studiare pianoforte all'età di sei anni e dopo aver raggiunto il quinto anno di conservatorio decide di abbandonare gli studi classici per iniziare a scrivere canzoni di musica leggera, nel solco del cantautorato pop italiano. Impara da autodidatta a suonare la chitarra, le armoniche e in seguito si approccia alla chitarra elettrica, la chitarra slide e al mandolino.