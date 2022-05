"Multinazionale", in radio il singolo d'esordio del cantautore palermitano Pasquale Provenzano

Esce “Multinazionale” (prodotto da Mind), brano d’esordio del cantautore e polistrumentista palermitano Pasquale Provenzano (auto prodotto dallo stesso artista e distribuito dall’etichetta discografica Mind), disponibile su tutte le piattaforme digitale e in rotazione radiofonica. Il brano anticipa l’uscita del primo album “Piccole, minuscole cose”.

Il videoclip di “Multinazionale” accompagna letteralmente l’andamento del brano, in una sorta di “valzer indie-pop”, sulle cui note, Pasquale Provenzano si lascia andare alle sue elucubrazioni mentali. Il cantautore (classe ’95) racconta così la sua rassegnazione alla condizione sociale nella quale affoghiamo inesorabilmente: “le nostre vite condotte all’insegna del consumismo e la necessità di sentirsi accettati, che si dissolve nell’omologazione. Durante il suo vagare per Via Roma (Palermo), il cantautore si perde nel traffico, nelle luci della città, in un gioco di velocità che lo vede lento protagonista nella frenesia di questi giorni. Una breve odissea nei pensieri, che si conclude didascalicamente «alla Stazione Centrale» di Palermo, in un viaggio malinconico, dal finale sospeso.

“Multinazionale” è un brano: “incantevole e magico, di ampio respiro, che riunisce metafore pop, sacro e profano - spiega Provenzano -. Idoli e madonne della globalizzazione sono protagonisti di una nuova fede che annulla la personalità in favore dell’omologazione. “Multinazionale” prende l'ascoltatore di peso e lo porta via, passando nel cielo di una storia d'amore al contempo universale e privata, metafora del consumismo imperante".

Lo stile musicale di Pasquale Provenzano mescola synth e cantautorato, poesia e lo-fi in modo inedito e sapiente, grazie ad influenze eterogenee, che spaziano da Dimartino, Lucio Dalla e John Mayer, fino a Billie Eilish.