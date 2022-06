Dario Sulis lancia "Milf", quando l'attrazione verso le mamme attraenti diventa una canzone

Esce in digitale e in radio “Milf”, secondo singolo che anticipa l’album di debutto da solista dell’artista palermitano Dario Sulis. Un brano leggero sia nel testo che nella musica, con sonorità volutamente prese dal mondo della dance contemporanea e anni ‘70. Un gioco ironico che descrive l’attrazione da sempre esercitata dalle donne mature nei confronti dei giovani: "un fenomeno rilanciato dalla comunicazione moderna come nuovo, ma che in realtà, in barba a neologismi e nuovi acronimi, esiste da sempre".

La vocazione dance del brano è esaltata dalla produzione artistica di Riccardo Piparo, già artefice dei successi internazionali dei Ti.Pi.Cal, che firma il brano insieme allo stesso Sulis (per la parte musicale) e a Francesco Cusumano, autore del testo: "tre minuti di pura ironia e un beat travolgente, con un occhio ai tormentoni, impossibile da ascoltare rimanendo immobili".

Il disco, dal titolo “Prima ca’ muòro”, di prossima uscita, è un’espressione anarchica senza alcuna regola stilistica: 10 tracce apparentemente diverse l’una dall’altra accomunate dalla voglia di continuare ad esserci, storie tristi, allegre, impegnate, ironiche, condizionate dai cambiamenti di umore e dalla mia instabilità da artista”. Il primo singolo estratto è stato “Dobbiamo salvarla”, un brano di forte attualità che tratta di tematiche ambientali e della disuguaglianza nel mondo.