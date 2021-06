"Legame eterno", la canzone di Francesco Barcellona dedicata a chi si ama per sempre

Francesco Barcellona, cantautore palermitano, torna con un nuovo brano, dopo aver spopolato sul web con l’ultimo singolo “Mi fai stare bene” che solamente su YouTube ha superato con il videoclip ufficiale mezzo milione di visualizzazioni, più migliaia di streaming sulle piattaforme digitali come Spotify.

Il nuovo singolo “Legame eterno” è un brano che racconta l’importanza dell’amore, quello incondizionato, che si prova verso una persona che ci ha lasciati per sempre. Quel legame eterno appunto che si viene a creare “tra un corpo e un anima", come scrive nel testo della sua canzone. Lo fa ripercorrendo lui stesso le emozioni e i sentimenti che lo legano al padre perso prematuramente.

Ecco come racconta la canzone Francesco: "ci ho messo quattro anni per scrivere questa canzone. Ogni volta che prendevo un foglio e cominciavo a scrivere, scendeva subito una lacrima e lo strappavo. Volevo che questa canzone potesse aiutare chi come me ha perso qualcuno di molto importante, a focalizzarsi principalmente sulle emozioni positive dettate dall’amore verso quella persona . Allo stesso modo però, la canzone non doveva trasmettere tristezza ma amore, ecco perché chi ascolta “Legame eterno” si ritrova dentro le orecchie e dritta al cuore una canzone d’amore e non un inno al dolore o alla malinconia. L’ho chiamata Legame eterno perché credo nell’amore puro, quello vero che ti lega a qualcuno in eterno".

Il brano disponibile su tutte le piattaforme digitali lo si può apprezzare anche su youtube con un videoclip suggestivo e strappalacrime che trasporta dentro ad un vero e proprio film carico di emozioni.