"Lo racconterei", autobiografia di un amore: in radio la nuova canzone di Celo

A partire dal 30 aprile sarà disponibile in digitale e in rotazione radiofonica “Lo racconterei”, nuovo singolo di Celo, nome d’arte della cantante r’n’b palermitana Celeste De Lisi. Il brano sarà accompagnato dal videoclip.

"Lo racconterei è un brano prettamente autobiografico, che racconta la storia d'amore tra me e il mio compagno: da quando ci siamo conosciuti, al centro di collocamento di Palermo, luogo molto imprevedibile, ad oggi - racconta Celo - Un brano che nasce durante il primo lockdown, momento in cui, non potendo né abbracciarci né vederci, la frase "mi manchi" diventava sempre più grande e sempre più pesante. Il mio quadernetto magico qui è stato più fedele che mai perché questo brano è uscito fuori di getto, scritto tutto d'un fiato e come dico nel testo infatti". Come questa penna rossa, non finisce la sua corsa... perché è stato realmente così!

“Una canzone che nasce dal mio bisogno di mettere in musica qualcosa che mi appartenesse in modo così profondo, rendere ancora più bello qualcosa di già letteralmente emozionante. Emozionante perché ancora ora, a distanza di 7 anni, raccontare come ci siamo conosciuti, insieme a tutte le coincidenze di cui ancora rimaniamo senza parole, ci fa emozionare come due bambini che si prendono per mano per la prima volta. E, ogni volta che riavvolgiamo il nastro, abbiamo la sensazione di vederci in un film. Ho voluto che fosse una dedica ad Attilio, in quei giorni assurdi dove non sapevamo ancora come si sarebbero evolute le cose. Questo è stato il modo per stargli vicino, anche se distanti".

Il brano, scritto da Celo con la collaborazione di Jacopo Ratini e prodotto, missato da Jacopo Mariotti, mastering a cura di Alessandro Di Nunzio, è il quarto di una serie di singoli che saranno raccolti in un Ep che uscirà nei prossimi mesi: “Ricordati di me”, "Grazie a Celo" e “Come sei”.