"Le idee rimangono", la canzone dei Taligalè contro chi ha smesso di stupirsi del dolore

La caserma Lungaro di Palermo, sede del reparto scorte della polizia, è il set principale del videoclip del nuovo brano della band dal titolo "Le idee rimangono". Il videoclip è disponibile su YouTube da oggi, giorno della strage di via D’Amelio

Una canzone contro un mondo che ha smesso di stupirsi per il dolore e che deve tornare a osservare le cose semplici, abbandonando gli schermi degli smartphone. La caserma Lungaro di Palermo, sede del reparto scorte della polizia, è il set principale del videoclip del nuovo brano dei Taligalè, "Le idee rimangono" (videoclip disponibile su YouTube da oggi, giorno della strage di via D’Amelio).

Una canzone dai suoni pop, che vuole avere un fine didascalico. Sonorità complete che raccontano la storia di una delle tante scorte della città, impegnata a lavorare nella protezione di una persona, che dopo una giornata di stressante lavoro si ritrova, come una squadra, a essere felice perché un’altra giornata è passata nel nome del dovere e senza paura. «Le idee rimangono» è stata in gran parte girato all’interno della caserma Lungaro, dopo l’ok del Ministero degli Interni e la collaborazione della Questura di Palermo.

I Taligalè sono Corrado Nitto (tastiere), Giulio Lembo (basso) Toni Ribaudo e Lorenzo Piraino (chitarre), Vincenzo Castello (batteria), Maria Ilenia Castello e Claudio Fiscelli (voci). Il nome della band gioca con le sillabe della parola Legalità. Mercoledì 21 luglio e sabato 24 luglio i Taligalè suoneranno sul palco del "Gelato & Pizza Village" al Parco di Villa Tasca, in viale Regione Siciliana Sud Est, 397.

La manifestazione offre ai palermitani, dal 21 al 25 luglio, un’occasione di stare insieme, in famiglia o con gli amici, per più ore. Il ticket d’ingresso, con soli 10 euro, offre tanti spettacoli e quattro degustazioni (due di pizza e due di gelato) da sfruttare quando se ne ha voglia, anche in momenti diversi dalla serata. L’offerta è quella delle migliori pizzerie e gelaterie della città e la scelta del consumatore è libera, potrà degustare ciò che preferisce. I ticket possono essere acquistati all’ingresso del Village oppure sul sito www.exposicilyfood.com. L’organizzazione garantirà il mantenimento delle distanze di sicurezza, ai sensi delle norme anti-Covid.