Un gin tonic per una sbronza sentimentale: la nuova canzone di Federico Stabile

“Gin Tonic” è il nuovo singolo del musicista e cantautore palermitano Federico Stabile, disponibile in digitale e in radio a partire da oggi: una canzone che affonda le radici nel pop sperimentale con elementi sonori che abbracciano Nu Jazz, New Wave e R&B. A seguire, uscirà anche il videoclip.

Il brano porta con sé tutta una serie di suggestioni sentimentali e più o meno romantiche causate dal Gin Tonic: “una sbronza sentimentale - racconta Federico - quando l’alcol diventa lubrificante per le relazioni. Condividere con un’altra persona, qui compagna di bevute, il destino alcolico della serata che può sfociare in amore, ma un amore a tempo determinato. Più precisamente il giorno seguente, a sbronza finita e a mente lucida. Magari con un po’ di mal di testa".

La musica di Federico Stabile trae ispirazione dal funk, dalla poetica del blue mood, da Palermo come contenitore di contaminazione e delle sue storie, da riscoprire soprattutto dal punto di vista linguistico: “per me il siciliano - spiega il musicista siciliano - oltre ad essere la mia lingua madre, è una potente forma di espressione musicale grazie alla sua particolarità fonetica ed espressiva". Insieme a Federico Stabile (Voce e Chitarre), al brano, registrato a Palermo nell’autunno del 2021 (Indigo Studio) e prodotto da Fabio Rizzo, hanno collaborato: Filippo Migliore (Basso), Giulio Scavuzzo (Drums), Alessio Masi (Tastiere, Synth), Vincenzo Salerno (Sax), Walter Nicosia (Cori).

Federico Stabile è un musicista e cantautore palermitano. Inizia a scrivere e comporre musica di proprio pugno a fine 2014, esibendosi nei locali in giro per la Sicilia. A gennaio 2019 esce il suo primo singolo, "Palermo City Blues", prodotto e registrato negli studi di Indigo, cui segue "Tanti Cosi", un secondo singolo uscito a giugno dello stesso anno. Nell'estate del 2020 torna in studio per il suo primo EP prodotto da Fabio Rizzo dal quale è stato estratto “Malu Signu”, una ballata funk pubblicata a dicembre 2020. L’Ep “Pcb” esce nel maggio 2021. Dopo un’estate di concerti tra Calabria e Sicilia, nell’autunno del 2021 torna in studio per registrare un nuovo singolo in uscita nel 2022.