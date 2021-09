"Ferma", una pagina di diario adesso è musica: il nuovo brano di Chantal Prestigiacomo

Disponibile in tutti i digital stores il nuovo singolo "Ferma" della cantautrice palermitana Chantal Prestigiacomo per Vang Records. Un brano dalla facile collocazione radiofonica, nato dall’artista che nel 2013 è arrivata al Tour Music Fest di Mogol nei primi 15 tra 1.000 cantautori. Nel 2015 il brano “Quando fuori è buio”, insieme ai fratelli Giada e William Prestigiacomo (The Voice of Poland) ha riscontrato un forte indice di gradimento.

Quella di Chantal Prestigiacomo è una pagina di diario, una riflessione intima messa in musica. Non è “worship music” in senso stretto, ma un brano con un arrangiamento pop, orecchiabile, con testo non esplicito, che racconta della sua personale esperienza con Dio, fatta di amore, perdono e accettazione, ma anche di viaggio e dolore.

Diversi articoli e interviste su alcune delle televisioni, radio, testate e riviste regionali più seguite come Radio In 102, Radio Action 101, Prima Radio, TeleOne, I Love Sicilia, PalermoToday, L’Ora hanno già parlato della nuova etichetta di musica cristiana Vang Records, particolarmente apprezzata per la qualità delle sue produzioni e delle sue collaborazioni.

Nel roster artistico dell’etichetta compaiono già: la cantautrice e worship leader di Pdg Worship Valeria Gaglio, la cantautrice e worship leader di Grace Revolution Italia Sharon Sanzo e la cantautrice Chantal Prestigiacomo. Nuove ed importanti collaborazioni sono già in atto e nuova musica è già prossima ad essere pubblicata.