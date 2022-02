"Eppure quando ridi" per scacciare via l'ansia: i The Fusion vincono Emozioni in Comune

A cavallo tra il funk dei The Kolors e le timbriche di Noemi, ecco il nuovo brano dei The Fusion, la band palermitana vincitrice del contest del progetto Emozioni in Comune con la loro Eppure quando ridi. Il videoclip, realizzato dalla squadra di Atom, è disponibile su YouTube ed è stato presentato al pubblico lo scorso fine settimana, nel corso della giornata conclusiva del progetto, a Villa Filippina.

La band, composta quasi totalmente da under 20 - Chiara Rosone (18 anni, voce), Claudio Rosone e Antonio Granata (26 e 14 anni, chitarre), Diego Ferranti (12 anni, basso) e Davide Di Miceli (14 anni, batteria) - ha iniziato a scrivere la canzone proprio durante il progetto, che è stato promosso dall’Unione degli Assessorati, con la collaborazione dell’associazione Rock10elode e il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del consiglio dei ministri. L’obiettivo dell’iniziativa, partita a novembre, era proprio quello di tornare a far socializzare i ragazzi, dopo due anni dominati dallo spettro della pandemia, tramite lo scambio e il confronto che avvengono in ambito artistico.

"E' una canzone sull’ansia - racconta Claudio Rosone, il chitarrista del gruppo - però è un’emozione che non viene vista in maniera negativa. È l’ansia che parla alla persona, e la persona che risponde a questa paura. È un dialogo che si svolge all’interno del brano, in cui l’ansia non si rivela tua nemica, ma quasi un’amica». Durante il progetto Emozioni in Comune, i The Fusion hanno ampliato i loro orizzonti musicali grazie al continuo scambio con gli altri artisti coetanei e con i tutor, "abbiamo contaminato i nostri brani con un po’ di elettronica in più".

Durante l’evento conclusivo di venerdì 25 febbraio è stata presentata anche Fragile, la canzone realizzata dai ragazzi del progetto Erasmus+ KA3 Cambia la musica in Europa. A scriverla ed eseguirla - oltre alla cantante dei The Fusion, Chiara Rosone - sono stati Pasquale Provenzano, Ilaria Teresi, Gabriele Lombardo, Kimberly Mangano, Rawen Rannou, Maiogabri, Riccardo Viola e Martina Scorsone. A interpretare il brano nella lingua dei segni italiana è stata Giorgina Lo Nardo. Il brano, corredato di videoclip e realizzato dalla squadra di Mind, è disponibile su YouTube.