"Come minimo", esce l'ep di esordio con sei tracce del bagherese Giuse the Liza

Dopo aver dato un assaggio di quello che sarà il suo percorso artistico, fatto di un flusso imprevedibile e un fiume di parole spiattellate dritte in faccia, Giuse The Lizia presenta la sua musica: esce oggi "Come minimo", il suo ep d’esordio per Maciste Dischi.

“Un anno fa non rientrava nei miei piani l’uscita di un ep e non rientrava nei miei piani nemmeno la musica - commenta Giuse -. Ho sempre vissuto tutto come veniva, senza farmi troppi programmi. Vedere queste nascere tra mille incertezze è un’emozione grande e in qualche modo l’uscita di questo ep mi dà modo di avere per la prima volta una certezza. Si chiama ‘Come Minimo’ perché spero di farne altre 300. Per adesso ho questi sei pezzi e me li tengo stretti”.

Questa la tracklist dell’ep:

Vietnam Post alluvione (feat. Bais) Serate toste Tipo fine (feat. Novelo) Magari poi ti passa Come minimo

Anticipato dai singoli “Vietnam” - prod Mr. Monkey - presentato per la prima volta live sul palco del Mi Manchi (il 5 giugno al Circolo Magnolia di Milano); “Serate Storte” e “Magari poi ti passa”, il percorso del rapper cantautore è un viaggio inaspettato in cui perdersi completamente.

Guise the Lizia ha 19 anni ed è nato e cresciuto a Bagheria, in provincia di Palermo, ma vive e studia a Bologna da settembre. Inizia a suonare la chitarra all’età di 15 anni grazie anche a una cover band degli Strokes costituita alle superiori. A 17 comincia a scrivere canzoni mescolando rap e cantautorato. Mercoledì 28 aprile è uscita per Maciste Dischi “Vietnam”, il suo primo singolo prodotto da Mr Monkey. Il 5 giugno Giuse è salito per la prima volta sul palco, nella cornice del Mi Manchi (Mi Ami) storico festival milanese.