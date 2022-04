Cliché tra sigarette, sensualità e amore: in radio la canzone d'esordio di Vinnie

Esce in digitale e in radio “Cliché” (etichetta Mind), brano d’esordio di Vincenzo Colonna Romano, in arte Vinnie, che sarà accompagnato dal videoclip, online a partire dal 14 aprile (prodotto da Mind e diretto da Vincenzo Guerrieri).

“Cliché”, singolo che anticipa il suo primo Ep, ripercorre la storia con Viola, personaggio fittizio ricorrente nei testi di Vinnie. Il suo timbro sporco ma fluido conduce l'ascoltatore dal primo incontro fino alla convivenza dei personaggi, toccando tutti i piccoli gesti e i dettagli dell'amore. Il risultato è un cocktail di eleganza e sensualità, che scivola fra beat morbidi e un flow leggero e si consuma fino in fondo, proprio come le sigarette scambiate dai protagonisti del brano.

Il 21enne cantante e pianista palermitano avvia i suoi studi musicali già da giovanissimo al Brass Group di Palermo, per poi perfezionarsi al Siena Jazz, dove attualmente studia. Ma il suo stile fa tesoro delle influenze derivate da trap, rap e dalla scena indie, compresa tra Franco 126 e Frah Quintale. Con gusto personale, propone un incisivo connubio tra l’arroganza tipica della gen Z ed il cliché romantico.