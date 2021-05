"Che importanza ha?", il nuovo singolo di Fabio Guglielmino su Spotify

Esce il nuovo singolo di Fabio Guglielmino, una canzone leggera, con una freschezza indie pop di ispirazione anglosassone. Una canzone leggera, senza pretese, una semplice melodia e un testo con una freschezza indie pop di ispirazione anglosassone: Fabio Guglielmino sceglie un nome d’arte, Delo che porta dentro di sé il suo amore per il mondo classico e uno sguardo al futuro, e presenta il primo singolo del 2021 dal titolo "Che importanza ha?".

"Ammetto che non è stato facile trovare ispirazione per creare qualcosa di pop in questo preciso momento storico - ha affermato il cantautore - ma un po' come il poeta greco Kavafis, ho osservato il mondo dalla finestra del mio smartphone. E ho scritto delle storie: i miei personaggi oggi sono ragazzi che vivevano la movida palermitana pre-lockdown e non si sono rassegnati a credere nei propri sogni e nella gioia di vivere liberamente".

La parola chiave del nuovo brano è spensieratezza, in un momento in cui tutti ne abbiamo veramente bisogno: tornare a sorridere, in fondo, che importanza ha? Un salto nell’indie pop dopo il disco "Io mi chiamo Achille" dello scorso anno, dove i protagonisti erano gli archetipi degli eroi greci. "Ho fatto tesoro del bagaglio culturale degli studi degli ultimi tre anni e dell'esperienza dei precedenti dischi", ha spiegato Guiglielmino.

Fabio ha coinvolto la sua squadra di musicisti nella preparazione dei demo: Salvatore Mastropaolo al basso, Fabrizio Averna ai synth e Manfredi Crisà drumpad assistito da Marco Guglielmino nelle fasi di prepoduzione, poi ha registrato e completato la produzione presso i Natural Headquarters di Ferrara: "Così il sound è stato arricchito della vena rock che da sempre amo", ha aggiunto. Foto e video sono curati da Giuseppe Mazzola. Il video è disponibile su YouTube e in streaming su Spotify. La canzone è edita da Materiali Musicali e distribuita da (R)Esisto.