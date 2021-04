Un'altra "bomba" di nome "Altrove": in radio il nuovo singolo di Vergo, il palermitano di X-Factor

Dopo essersi fatto conoscere dal grande pubblico con la hit da oltre 2 milioni di stream "Bomba" nel corso dell'ultima edizione di X-Factor, l'iconico Vergo pubblica "Altrove" (Fluidostudio), il suo primo singolo dopo l’esperienza televisiva. "Altrove" prosegue l'esplorazione dell'immaginario di "Nella Balera", secondo singolo presentato nel corso di X-Factor, calandosi nuovamente in un gioco di sguardi, carezze e seduzione.

L'invito di Vergo, autore del testo, è quello di continuare a sciogliere le catene e lasciarsi andare, assecondando la scintilla che possa far esplodere anche l'amore più inaspettato, come quello tra due persone amiche (da qui nasce la provocazione di Vergo: "E sai tanto di me ma non sai che dire e ci fa ridere..."). "Canto la libertà di vivere un momento d’amore svincolandomi dalle insicurezze e dai pregiudizi - racconta Vergo -. Spero che “Altrove” aiuti chi l’ascolterà a sognare: basterà chiudere o coprirsi gli occhi e viaggiare con la fantasia… Una volta riaperti gli occhi, con un pizzico di coraggio, sarebbe bellissimo riuscire a cogliere il meglio dalle situazioni inaspettate".

L’identità sonora di Vergo si conferma vicina ai ritmi latini, presentando anche in “Altrove” un reggaeton onirico e al contempo sensuale prodotto da ilromantico (già produttore di boyrebecca, David Blank e dei brani “L’Animo Nero” e “Bomba” dello stesso Vergo). "Vi abbiamo preparato un dembow lento per accompagnarvi nel risveglio primaverile dei sensi e fare da colonna sonora alle fantasticherie dei vostri amori estivi - racconta ilromantico -. Elementi reggae e dub si mescolano con la più contemporanea tradizione latina del reggaeton".

Sul piano visivo, la dialettica di Vergo viene trasposta anche nell'artwork del singolo che ritrae l'artista bendato, sollecitandone l'immaginazione e l'uso dei sensi, e incorniciato in un portale che lo pone a metà tra due dimensioni: realtà e immaginazione. La cover è di Gabriele Corizzo su uno scatto di Raffaele Grosso seguendo l'ispirazione data dal Roden Crater di James Turrell. La direzione artistica è di Stefano Libertini Protopapa, lo styling di Marco de Lucia e grooming di Elisa Rampi.

Chi è Vergo

Vergo è cresciuto in provincia di Palermo, da sempre circondato dalla musica, orientato dagli ascolti più vari e coloriti dei membri della sua numerosa famiglia. Il suo beat è sexy, la sua voce carismatica e la teatralità dei suoi gesti sa incantare chiunque lo guardi. Vergo, nelle sue canzoni, invita se stesso e chi ascolta a liberarsi dalla paura del giudizio altrui, a sciogliere le “catene” lasciandosi andare completamente al ritmo caldo di un reggaeton romantico e mediterraneo. Da gennaio 2020 fa parte del roster di artisti di Fluidostudio, etichetta con la quale ha prodotto prima “L’Animo Nero” e poi “Bomba”, hit che lo ha accompagnato nel corso della sua partecipazione a X-Factor Italia 2020 e che ha raggiunto oltre 2 milioni di stream. Durante il programma ha lavorato a “Nella Balera”, altro inedito scritto a 4 mani con Paolo Antonacci e prodotto da sixpm (producer di Elisa, Fedez, Marracash e altri) con la supervisione di Mika e Taketo. L’incredibile esperienza a X-Factor ha dato maggiore determinazione e consapevolezza a Vergo. Ora più che mai sente l'urgenza di creare nuova musica e di farne il proprio centro artistico, espandendo i propri orizzonti verso direzioni inattese, sempre sotto la guida de ilromantico e Protopapa.