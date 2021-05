"A un passo da te", l'esordio dedicato alla figlia: in radio la canzone di SaVoT

Una ballad scritta insieme a Luna Topi (in arte La Luna) con la partecipazione di Alessandro Golini al violino, in pieno stile pop, che rappresenta una dedica alla figlia, la persona più importante della vita di Salvatore Incandela

Esordio discografico per il palermitano Salvatore Incandela, in arte SaVoT, in radio con il singolo "A un passo da te". Una ballad scritta insieme a Luna Topi (in arte La Luna) con la partecipazione di Alessandro Golini al violino, in pieno stile pop, che rappresenta una dedica alla figlia, la persona più importante della vita dell'artista nato nel 1987.

Ci spiega SaVoT: "Una canzone che spero rimanga con mia figlia in ogni momento, anche quando non potrò essere lì a prendermene cura. Ringrazio il team di lavoro che ha creduto in me per questo primo step. Sono felicissimo di poter iniziare a condividere parte della mia vita tramite la musica con voi. Il mio percorso è iniziato tempo fa, ma non avevo mai trovato un motivo reale che facesse scattare la mia voglia di condividere. Negli ultimi anni la musica mi è stata vicina ed oggi ho deciso di iniziare a condividerla e viverla insieme a voi. Spero che sia l'inizio di un bellissimo percorso insieme".