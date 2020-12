Borsa di studio Gimbe 4 young, il migliore specializzando d'Italia è un palermitano

Vince una borsa di studio destinata ai migliori specializzandi italiani ed è l'unico siciliano. Ad aggiudicarsi una delle borse del Gimbe4young per il corso formativo intitolato "Metodi e strumenti di clinical governance per la sostenibilità del Ssn", che l'omonima fondazione assegna a 25 specializzandi delle università di tutto il territorio nazionale, è stato il palermitano Francesco Matteini.

Classe 1991, Francesco Matteini è specializzando dell’Università degli Studi di Palermo, presso l'unità operativa complessa di Diagnostica per immagini del Policlinico Universitario “Paolo Giaccone”, diretta dal professore Massimo Midiri. Lo specializzando ha superato una lunga selezione, a cui hanno partecipato i laureati in Medicina e Chirurgia iscritti a una scuola di specializzazione in Medicina.

Il corso, "Metodi e strumenti di clinical governance per la sostenibilità del Ssn", mira a trasferire metodi, strumenti e modelli organizzativi per introdurre gli standard generali di qualità negli ospedali e predisporre la loro estensione alle cure primarie, al fine di garantire continuità assistenziale tra ospedale e territorio, migliorando l’appropriatezza organizzativa, l’utilizzo delle risorse e la soddisfazione dei pazienti.

“Sostenere i giovani specializzandi durante i percorsi di formazione - dichiara il professor Massimo Midiri, direttore della U.O.C. di Diagnostica per immagini del Policlinico - continua a rappresentare uno degli obiettivi cardine della nostra scuola in quanto gli specializzandi rappresentano i futuri dirigenti medici del nostro sistema sanitario nazionale. In un contesto di costante aumento della domanda di servizi e di innovazione, di evoluzione dei modelli organizzativi del servizio sanitario, soprattutto alla luce delle attuali criticità di gestione del rischio legate all’attuale pandemia da Covid-19, questa borsa di studio vinta dal nostro specializzando costituisce una preziosa opportunità di studio e di confronto su tematiche di appropriatezza organizzativa, corretto uso delle risorse e miglioramento delle attività clinico-assistenziali del sistema sanitario nazionale e sono certo che il know-how che apprenderà sarà un bagaglio fondamentale per il suo e il nostro futuro”.