Al via il bookclub dei libri "proibiti", nasce a Palermo il primo gruppo di lettori eretici

Temi poco trattati dalla grande stampa e dal mondo della cultura per un malinteso senso di rispetto nei confronti delle autorità ecclesiastiche cattoliche del nostro Paese, quando lo stesso papa Francesco, quasi solitario, non fa altro che aprire la discussione su nuovi e scottanti dossier.

“Il bookclub dei libri, quasi, proibiti o dei lettori eretici” è l’iniziativa che la Chiesa protestante unita di Palermo - comunità “Koinonia”, in collaborazione con l’associazione La Tenda di Abramo - culture e religioni in dialogo e OltreQuando, vuole lanciare mettendo fra le mani dei lettori libri su tematiche poco discusse o addirittura censurate.

“A partire dalla lettura di un agile ma rigoroso saggio, che proporremo a tutti coloro che vorranno unirsi a noi - fanno sapere dalla Chiesa -, ogni mese lanceremo una discussione che sia la più franca e libera possibile e che si concretizzerà fisicamente nel corso di un incontro. L’appuntamento avrà luogo l’ultimo venerdì di ogni mese presso al sede di OltreQuando, sita in via Vann’Antò 16 a Palermo, che ci ospita per questa iniziativa”. “La proposta - continua - è naturalmente rivolta a tutti, senza alcuna distinzione di fede religiosa o politica. I libri potranno essere acquistati presso OltreQuando che praticherà, per l’occasione, un particolare sconto a tutti coloro che vorranno acquistare lì il volume del mese”.

Il calendario

Questo il calendario delle letture proposte: