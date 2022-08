Al supermercato a Palermo spunta Bobo Vieri, l'ex bomber: "La Sicilia è uno spettacolo"

La rete che si gonfia dopo un gol, la maglia dell'Inter tirata su ed ecco lì la t-shirt con il cuore della Sweet Years mostrata a milioni di telespettatori. Christian Vieri, centravanti d'altri tempi e già volpone del marketing in era non social, oggi spopola con la Bobo Tv e con la Bombeer, la birra dei bomber. Proprio per un evento promozionale legato alla "bionda", ribattezzato "Aperibobo", l'ex attaccante della Nazionale è stato ieri pomeriggio a Palermo al supermercato Paghipoco di via Tommaso Natale.

In molti i fan accorsi per provare a immortalarsi in un selfie con Bobone, diversi anche i clienti del supermercato che ignari dell'appuntamento con il campione sono rimasti sorpresi. "E poi vai a fare la spesa e ti ritrovi davanti a Bobo Vieri", scrive Virginia Maenza su Facebook, pubblicando qualche foto dell'avvistamento dell'ex numero 32. "Quando vai da Paghi Poco per una cucina giocattolo e torni con Bobo Vieri", è la didascalia che accompagna l'immagine di Giusy Silvestri con Vieri. "Un pomeriggio, all'improvviso... uno scatto con Bobo Vieri", è il commento a corredo della foto pubblicata da Mary.

Approffittando degli impegni lavorativi, Bobo si sta concendendo anche qualche giornata di vacanza nell'Isola, terra della moglie Costanza Caracciolo, originaria di Lentini, in provincia di Siracusa. "Sono in Sicilia da 4-5 giorni, 3 giorni fa sono andato a Catania e ieri sono andato a Palermo. La Sicilia è uno spettacolo", ha detto Vieri in una storia postata su Instagram.