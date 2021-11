Shopping, torna il Black Friday: anche Palermo nella rete degli sconti pazzi, ecco i negozi

Pronti, partenza, via. E' iniziato ufficialmente il countdown. Tutto pronto per il Black Friday, il venerdì nero tanto atteso dagli italiani per fare acquisti pazzi a prezzi scontati. Venerdì 26 novembre anche a Palermo arriva la giornata consacrata ai saldi, nata oltreoceano e che, ad oggi, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dai consumatori.

La maratona dedicata allo shopping che, nella peggiore delle ipotesi, dura solo 24 ore (ma molti hanno esteso il periodo all'intera settimana), è già iniziata. Rispetto allo scorso anno le attività commerciali, colpite dall'emergenza Covid, sono in lieve ripresa. Dunque in città negozi di abbigliamento e accessori, nonché le gioiellerie, negozi di elettronica, concessionarie, videogiochi e telefonia (centri estetici, parruccherie, farmacie e altre insegne) hanno iniziato la corsa agli sconti. Alcuni continuano a preferire lo shopping online, fatto attraverso i colossi mondiali del web, come Amazon che offre la possibilità di acquistare tutto ciò che è presente tra gli scaffali virtuali.

A moltissime insegne, brand e catene commerciali palermitane ha fatto gola il "venerdì nero" americano, tanto da riproporlo con offerte, promozioni e sconti speciali anche oltre la giornata del 26, estendendo quest'iniziativa a tutta la settimana (o a tutto il weekend).

La lista dei negozi a Palermo

Campo Marzio, via Mariano Stabile 133

Conca d'Oro, via Giuseppe Lanza di Scalea 1963

Doppelgänger: via Maqueda 459, via Principe di Belmonte 89, via Notarbartolo 32/A, via Lanza di Scalea 1963

DS Telefonia Elettrodomestici, piazza stazione Lolli 6C e via Imera 3F

Forum Palermo, via Filippo Pecoraino

Mirò, via Sciuti 70

Simona Randazzo, via della Libertà 38

Quando cade il "venerdì nero"

In America, lì dove nasce, il cosiddetto "venerdì nero" ricorre tradizionalmente all'indomani del Ringraziamento, che a sua volta cade il quarto giovedì di novembre. Sull'origine di questa tradizione, però, non v'è certezza. Molti infatti credono che il "black", ovvero il "nero", faccia riferimento alle annotazioni dei libri contabili che, in questa giornata, registravano i guadagni e non le perdite (generalmente segnate in rosso invece).

Il Cyber Monday

Il lunedì successivo al Black Friday, dunque il primo dicembre, tradizione vuole che le offerte dello shopping siano dedicate alla tecnologia. Col Cyber Monday, ossia il "lunedì cibernetico" infatti, i negozi - soprattutto online - estendono le promozioni a quanti non sono riusciti ad accaparrarsi il tutto durante il venerdì precedente.