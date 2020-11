Black friday, ecco i negozi a Palermo dove fare shopping a prezzi scontati

Un intero giorno per fare acquisti a prezzi scontati. Anche a Palermo il countdown è già iniziato. Venerdì 27 novembre torna il Black Friday, la giornata di sconti nata oltreoceano che oggi è uno degli appuntamenti più attesi dai consumatori. Una vera e propria maratona mondiale di 24 ore dedicata allo shopping.

L'emergenza Covid-19 ha portato alla chiusura di una serie di attività, ma i negozi di abbigliamento e accessori, nonché le gioiellerie, i negozi di elettronica, videogiochi e telefonia (centri estetici, parruccherie, farmacie e altre insegne) restano aperti. Così, oltre che attraverso i colossi mondiali del web, come Amazon, a partire dalla mezzanotte e fino alla mezzanotte successiva è possibile acquistare tutto ciò che è presente tra gli scaffali (anche virtuali) del negozio.

A moltissime insegne, brand e catene commerciali di Palermo ha fatto gola "venerdì nero" americano, tanto da riproporlo con offerte, promozioni e sconti speciali anche oltre la giornata del 27, estendendo quest'iniziativa a tutta la settimana (o a il weekend). Un appuntamento importantissimo, soprattutto in un anno come questo in cui i continui decreti volti al contenimento dei contagi hanno portato a una perdita del fatturato per molti.

Le indicazioni per gli acquisti

Federconsumatori Palermo prevedono, secondo alcune proiezioni, un giro di affari, tra acquisti online, negozi e centri commerciali, di 18,9 milioni di euro per la città di Palermo e di 35,7 milioni di euro per l’intera provincia. In un anno come questo, però, anche per gli acquisti del black Friday è importante seguire alcuni semplici e fondamentali accorgimenti:

Prima di ordinare o acquistare, con qualche giorno di anticipo, monitorare i prezzi di ciò che si intende comprare, al fine di evitare fregature per prezzi gonfiati

In caso di acquisti online, fare ricerche sulla affidabilità (feedback) del venditore

Fare sempre la stampa della procedura durante l'acquisto online

Valutare attentamente le condizioni di vendita: spese di spedizione, data di consegna, modalità per recedere dall’acquisto e relative spese per la restituzione. Spesso, le spese di spedizione, rendono l’acquisto poco conveniente

Preferire pagamenti con carte prepagate

Per gli acquisti online vale il diritto al ripensamento e il diritto alla garanzia. L’importante è sapere che la comunicazione deve essere fatta al venditore entro 14 giorni dalla consegna e che le spese di spedizione, in genere, sono a carico dell’acquirente

Per far valere i vostri diritti chiamare lo 091.6173434 dello sportello Federconsumatori

La lista dei negozi a Palermo

In aggiornamento

Conca d'Oro, via Giuseppe Lanza di Scalea 1963

Rinascente, via Roma, 289

Forum Palermo, via Filippo Pecoraino

Ades, via Mariano Stabile 146

Maximotostore, via Giuseppe ingegneros 40

Mirò, via Sciuti 70

Scalia Group, via Marchese di Villabianca 205, viale Strasburgo 124 e via della Libertà 2

Showgame Palermo, via Ildebrando Pizzetti 46

Simona Randazzo, via della Libertà 38

Tecnica Sport, via Aquileia 38; via principe di Belmonte, 114

Via Roma 261, via Roma 261

Quando cade il "venerdì nero"

In America, lì dove nasce, il cosiddetto "venerdì nero" ricorre tradizionalmente all'indomani del Ringraziamento, che a sua volta cade il quarto giovedì di novembre. Sull'origine di questa tradizione, però, non v'è certezza. Molti infatti credono che il "black", ovvero il "nero", faccia riferimento alle annotazioni dei libri contabili che, in questa giornata, registravano i guadagni e non le perdite (generalmente segnate in rosso invece).

Il Cyber Monday

Il lunedì successivo al Black Friday, dunque il primo dicembre, tradizione vuole che le offerte dello shopping siano dedicate alla tecnologia. Col Cyber Monday, ossia il "lunedì cibernetico" infatti, i negozi - soprattutto online - estendono le promozioni a quanti non sono riusciti ad accaparrarsi il tutto durante il venerdì precedente.

