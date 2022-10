Talent show

Una palermitana vola ai live di X-Factor: Beatrice Quinta nella squadra di Dargen D'Amico

La cantautrice, 23 anni, ha superato le audizioni, i bootcamp e la last call. Su Instagram la gioia per la selezione: "Volevo dire al maestro delle elementari che non mi prese per cantare allo spettacolo (avevo fatto anche la coreo) che ieri sono stata scelta"