Ditirammu, si cercano suonatori di tamburo a cornice: alla Kalsa torna Baterìa siciliana

Dopo l'avvio del progetto Baterìa Siciliana, realizzato dall’Associazione Ditirammu in collaborazione con Niafunken, che lo scorso agosto ha visto lo svolgimento della prima fase, segnando l'inizio delle attività, si ritorna di nuovo nel capoluogo siciliano con due tappe importanti.

Nella sede del Teatro Ditirammu (via Torremuzza, 6), nel cuore del quartiere Kalsa, sono in programma, per domenica 19 settembre, dalle 16.00 in poi, le audizioni, rivolto ai suonatori di tamburo a cornice, per entrare a far parte del primo ensemble allargato e modulabile, che sarà composto da allievi di diversa età e abilità, selezionati lungo tutto lo Stivale.

Lunedì 20, invece, dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle 16.00 in poi, sempre al Ditirammu, si svolgerà il primo workshop a tema. Tutti coloro che, a vario titolo, professionisti e non, spinti dalla passione verso le sonorità popolari vorranno avvicinarsi al progetto dovranno comunicare la loro partecipazione chiamando al numero +39 393 6304022 oppure inviare una mail all'indirizzo bateriasiciliana@teatroditirammu.it. L'ingresso è gratuito.

Il progetto, nato da un’idea di Alfio Antico e Giovanni Parrinello, che è stato accolto dal Ministero della Cultura - Direzione generale Spettacolo dal Vivo nella sezione “Festival, cori e bande” - si pone come studio didattico e formativo, per giovani e adulti, e ambisce a creare una “comunità in crescita” che vive negli incontri, nei concerti e nelle produzioni editoriali, a livello nazionale.

Per partecipare alle attività in programma, nel rispetto delle norme nazionali in materia di contenimento del Covid-19, è obbligatorio presentare il green pass o un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. La terza fase del progetto toccherà le città di Ferrara e Muzzana del Turgnano (UD).