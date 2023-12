Pasta con le sarde, mare, Mondello e Sant'Elia: giornate palermitane per Barbara D'Urso

"E finalmente il mare della Sicilia". E' il post che Barbara D'Urso affida a Instagram per raccontare a chi la segue dei suoi giorni a Palermo. L'ex conduttrice, dopo aver chiuso il capitolo con Mediaset, in questi giorni si trova infatti in città con Franco Oppini per la tournée del suo ultimo spettacolo dal titolo "Taxi a due piazze", in scena sul palco del Teatro Al Massimo.

L'hashtag che è utilizza è #colcuore, il solito, cui i suoi follower e il pubblico televisivo è ormai abituato. La prima fotografia postata è quella che la ritrae con il mare di Sant'Elia sullo sfondo. Una passeggiata, a pochi passi da Palermo, tra barchette e lungomare, godendo appieno del paesaggio e di un clima mite. Alla sera, dopo cena, è Mondello a conquistarla. "Che meraviglia. Lo sentite il rumore del mare?" chiede attraverso una storia sul social network.

Ma a stregare Barbara D'Urso non sono stati soltanto i paesaggi. A fare breccia, immancabilmente, anche la pasta con le sarde cucinata rigorosamente secondo tradizione (e per restituire l'immagine a chi la segue scrive testuale "pasta con le sarde ca muddica atturrata") e un tris di tartare di pesce locale. Centinaia i commenti ma tra tutti spicca quello di una siciliana d'adozione. A scriverle è infatti Rita Dalla Chiesa: "Te lo stavo scrivendo prima di leggere... Sicilia? Sì, Sicilia. Stupenda".