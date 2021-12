Ballo delle debuttanti, sulle note del "valzer delle lance" l'ingresso in società di dodici coppie

Dodici giovani ragazze in abiti da cerimonia, accompagnate dai loro cavalieri - giovani ufficiali e sottufficiali dell’esercito, dei carabinieri e della guardia di finanza in uniforme da gala - hanno dato vita al ballo delle debuttanti, ufficializzando così il loro ingresso in società sulle note del "valzer delle lance".

Una serata magica e speciale, in collaborazione con l’associazione nazionale del Fante, che si è svolta nei saloni del circolo ufficiali della caserma Cascino, sede del sesto reggimento “Lancieri di Aosta”.

Le 12 coppie si sono esibite in valzer e quadriglie figurative tra gli applausi degli ospiti intervenuti e gli sguardi compiaciuti di familiari e parenti in una location - il salone delle feste del circolo dei “Lancieri di Aosta” - resa ancora più prestigiosa dalle decorazioni messe a disposizione dalla fondazione Taormina Arte e realizzate dagli stessi architetti che hanno allestito “in oro” le facciate di palazzo Gangi a Palermo in occasione dello scorso Sicilia Jazz Festival.

Un evento, il ballo delle debuttanti, che mancava a Palermo da oltre vent'anni e che ha visto la partecipazione tra gli ospiti del comandante militare del presidio della Sicilia, generale Maurizio Scardino, dei vertici provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, di rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, personaggi dello sport e del mondo dello spettacolo. Prima del ballo si è svolto anche un concerto vocale del dipartimento di Canto e teatro musicale del conservatorio “Scarlatti” di Palermo e per finire un elegante vin d’honneur allestito dagli studenti dell’Istituto alberghiero “Piazza” di Palermo.