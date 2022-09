Due palermitani a Ballando con le stelle 2022: torna Angelo Madonia, confermata Alessandra Tripoli

C'è la confermatissima Alessandra Tripoli, ma c'è anche il ritorno di Angelo Madonia. Sono due i maestri palermitani che prenderanno parte a Ballando con le Stelle 2022, al via sabato 8 ottobre su Rai 1.

Chi è Angelo Madonia

Madonia, classe 1984, padre di due figlie, Alessandra e Matilde, è direttore dell'Italian Dance Studio, scuola di danza con sedi in Italia (Roma, Milano, Napoli, Palermo), Giappone, Hong Kong e Singapore. Madonia, a 23 anni, partecipò alla terza edizione di Ballando, tra fine 2006 e inizio 2007, in coppia con Pamela Camassa, giungendo secondo, alle spalle di Raimondo Todaro e Fiona May. Successivamente è stato compagno di ballo di alcune ballerine per una notte in altre edizioni. "Ci vediamo presto!!, ha scritto Madonia sui social, annunciando la sua partecipazione al programma condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli.

Chi è Alessandra Tripoli

Per Alessandra Tripoli, classe 1987, nata a Misilmeri, invece, quella che sta per iniziare sarà la settima stagione a Ballando. La prima nel 2014 come insegnante di Enzo Miccio. Nel 2018 il trionfo al fianco di Cesare Bocci, poi un secondo posto con Ettore Bassi nel 2019 e infine il terzo posto ottenuto con Morgan l'anno scorso. Alessandra Tripoli è sposata col ballerino Luca Urso, i due hanno un figlio di nome Liam, nato nel 2021. "Io che rifletto su chi potrebbe essere il mio partner a ballando con le stelle… Secondo voi?", ha scritto di recente su Instagram la ballerina siciliana.