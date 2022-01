Totò Schillaci show a Back to school, ma gli esami non sono "magici": "La strada è stata la mia scuola"

Totò Schillaci torna a scuola. L'ex campione di Italia '90, tra i protagonisti di Back to School, si presenta davanti a una commissione composta da baby prof per affrontare, dopo più di 40 anni, il suo esame di quinta elementare.

Il calciatore palermitano, a 57 anni suonati, ha deciso di rimettersi alla prova nel nuovo programma di Italia 1 condotto da Nicola Savino andato in onda ieri in prima serata. A fare nuovamente l'esame di quinta elementare, insieme all'ex bomber, anche Maria Teresa Ruta, Roberta Lanfranchi, Paola Caruso e i due rimandati della precedente puntata, ovvero Flavia Vento e Scintilla.

Schillaci, per sostenere la prova con il maestrino Raffaele, ha così frequentato un vero e proprio campus (sorvegliato da Antonino, un simpatico bidello siciliano). Prima del suo esame però il campione ha raccontato alcuni degli aneddoti legati alla sua vita da studente. "Partivo da casa per andare a scuola, ma a metà strada mi fermavo a giocare a calcio con i miei amici - ha spiegato -. La strada è stata la mia scuola".

Schillaci e la scuola però non sono mai andati particolarmente d'accordo. "Nella mia pagella i voti indicati erano tutti 1 e 2, sembrava la schedina del totocalcio". Nonostante il suo impegno, ad ogni modo, è stato rimandato. "Mi trovi un po' migliorato? Mi sono molto impegnato soprattutto per non fare malafiura". La risposta è purtroppo negativa. Troppi gli scivoloni del bomber in grammatica. "Qual è il plurale di gnu?". "U" risponde. Un errore non perdonabile. Dunque per questa volta a casa, rimandato alla prossima puntata.