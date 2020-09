"Avamposti, dispacci dal confine": in tv il docufilm sui carabinieri dello Zen

E' andato in onda sul Nove - ma la replica è visibile su Dplay (sul sito dplay.com o su App Store o Google Play) - l'ultimo appuntamento con “Avamposti - Dispacci dal confine” la docuserie che racconta la quotidianità delle Stazioni dell'Arma dei Carabinieri, firmata da Claudio Camarca e realizzata da Clipper Media in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri.

A chiudere questa stagione, è stato l’episodio dedicato a Palermo città che, come tutte le altre tappe del viaggio di Avamposti, soffre la presenza di numerose piazze di spaccio radicate in particolare nel quartiere Zen. Il quinto e ultimo appuntamento della stagione vede i Carabinieri della Stazione San Filippo Neri, operare nel tentativo di contrastare le piazze di spaccio dello Zen, un luogo difficile da controllare per la sua conformazione urbanistica. Una lotta senza tregua, fatta di appostamenti e arresti rocamboleschi; ma soprattutto una lotta dei cittadini onesti che sperano un giorno di cambiare per sempre il volto del loro quartiere.

"Avamposti - dispacci dal confine" è un progetto di Claudio Camarca (già autore de Lo Squadrone e Spaccio Capitale), realizzato da Clipper Media in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri.