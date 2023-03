La palermitana Aurora D'Amico star su TikTok con Sanremo in inglese, "like" di Mengoni e duetto coi Coma Cose

La cantautrice Aurora D'Amico spopola su TikTok grazie alla reinterpretazione delle canzoni di Sanremo in inglese. La palermitana, classe 1993, oltre a ottenere migliaia di visualizzazioni e "like" è riuscita anche a richiamare l'attenzione di alcuni degli artisti che hanno partecipato all'ultimo Festival.

Dopo aver trasformato "Bellissima" di Annalisa in "So beautiful", D'Amico ha iniziato a tradurre anche i pezzi in gara alla kermesse ligure. Il successo è stato dirompente. I Coma Cose, il duo formato da Fausto Lama e California, dopo aver apprezzato la versione inglese de "L'addio", brano con il quale hanno partecipato all'ultimo Festival, in un video successivo hanno eseguito il pezzo proprio insieme ad Aurora D'Amico.

Ma c'è di più. L'artista palermitana ha ricevuto le attenzioni social anche di Marco Mengoni. Il vincitore di Sanremo è tra gli oltre un milione di utenti che oltre ad aver visto su TikTok la cover in versione british di "Due vite", ha lasciato anche un "mi piace".