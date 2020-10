A piazzetta Bagnasco apre Vintage70Cafe, la scommessa di due imprenditori palermitani

Investire in tempo di Covid richiede una grande dose di coraggio. Si chiama Vintage70Cafe ed è il nuovo locale che risorge dalle ceneri dello storico bar “Art Cafè”, meglio conosciuto come “il bar della signora” in Piazzetta Bagnasco 23, grazie alla caparbietà di due imprenditori, Davide Cammarata e Luca Di Giovanni.

Il nome del locale si rifà agli anni '70, periodo in cui sono nati i due soci-amici che hanno aperto il nuovo polo gastronomico. “In tempi difficili - dicono - è giusto rinnovarsi e guardare oltre. Perché è nei momenti duri come questo che occorre ripartire”. La formula è vincente: caffetteria la mattina, bistrot a pranzo e aperitivo per chiudere la giornata in bellezza. E tutto puntando su materie prime di qualità che raccontano la genuinità di un territorio e la tradizione di chi continua a scegliere coraggiosamente di investire, come loro, in Sicilia.

Il design, infatti, rispecchia pienamente il concept del locale: coniugare il calore dell’ospitalità familiare con il piacere della buona tavola anche per un pasto veloce. La scelta degli arredi è scrupolosamente curata nel dettaglio e predilige antiquariato vintage abbinato ad artigianato locale. Semplice e lineare, lo spazio è arricchito da accessori che evocano ricordi passati di un’epoca felice. Le sue sedute sono adatte a pause piacevoli: sia da soli che in compagnia per il momento dell’aperitivo.

A dominare la scena il grande bancone allestito in base alle ore della giornata: un’ampia scelta fra dolce e salato per la colazione che spazia dai profumatissimi cornetti alle morbidissime treccine, dai donuts ai biscotti fino alla rosticceria palermitana come i calzoni fritti e al forno, le pizzette, le arancine e le ravazzate palermitane.

A tutte le ore, inoltre, si può gustare perfino lo sfincione bagherese dell’Antico Forno Valenti dal 1887, acquistabile non solo a porzioni ma anche la ruota, quest’ultima previa prenotazione. Il pranzo è fast, per una pausa dal lavoro gustosa, per tutti i palati: dalle insalatone alle verdure di stagione, dalla pasta fino al secondo. Impossibile non concedersi un momento di relax con le coccole di un dolcetto. E' aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 7 alle 23.