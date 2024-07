Apre nel Palermitano Federico Fashion Style, il salone dell'hairstylist dei vip

Federico Fashion Style arriva anche in provincia di Palermo. L'hairstylist dei vip ha scelto il capoluogo siciliano per inaugurare il salone che ogni anno porta influecer, attrici, presentatrici tv e donne del mondo dello spettacolo a sceglierlo per curare la propria immagine. L'apertura all'interno del Domina Zagarella Sicily, il luxury hotel di Santa Flavia.

Federico Lauri è così volato a Palermo per inaugurare il suo nuovo shop dopo quelli di Anzio, Roma, Napoli, Firenze e Milano. Per il cocktail party tantii vip che l'hairstylist ha voluto con sé: da Valeria Marini a Aida Yespica, fino a Mirko Gancitano. Una cena a base di street food siciliano, poi uno spettacolo folcloristico e infine lo show dell’artistic team hanno allietato la serata che si è conclusa con un dj set.

Chi è Federico Fashion Style

Ha iniziato la professione di parrucchiere all'età di tredici anni, avendo abbandonato gli studi per lavorare nel salone di un amico del padre, Paolo Biddeci. Compiuti i 18 anni si è messo in proprio aprendo i primi negozi ad Anzio, Milano e successivamente in Sardegna. Dal 2019 conduce su Real Time il programma "Il salone delle meraviglie" mentre nel 2021 partecipa a "Ballando con le stelle", in coppia con Anastasija Kuz'mina. Sempre nel 2021 conduce "Beauty Bus" in onda su Discovery+. Nel 2022 è stato opinionista del programma "La pupa e il secchione" show condotto da Barbara D'Urso.