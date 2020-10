Corso Calatafimi, apre Perdormire: a Palermo il primo store dei materassi artigianali italiani

Perdormire, brand del Materassificio Montalese di Pistoia con una tradizione manifatturiera che si tramanda da più generazioni, sbarca anche a Palermo. Il prossimo 30 ottobre al civico 1039 di corso Calatafimi si inaugurerà il nuovo punto vendita, il quarto in terra di Sicilia. Vista la data di apertura, tutte le persone che andranno a visitare il nuovo store Perdormire si sentiranno fare la stessa domanda: “dolcetto o scherzetto?”

Famosa nel mercato italiano per la produzione e distribuzione di materassi e sistemi letto che sintetizzano esperienza artigianale e innovazione tecnologica, all’interno di questo nuovo punto vendita sarà possibile trovare anche i sistemi letto disegnati da Fabio Novembre per la collezione “Una fiaba per dormire” che rientra nel progetto Design Democratico Italiano.