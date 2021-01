Monti Caffè, in via Quintino Sella apre la prima "coffee boutique" del brand siciliano

Una nuova caffetteria dal taglio moderno nel cuore di Palermo. Dopo l'esperienza consolidata nell'Isola, sedici punti vendita e numerosi traguardi, Monti Caffè apre la sua prima "boutique" dedicata al caffè in città. Lo shop, che sarà un luogo dove il caffè non sarà solo legato a un momento di pausa ma diventa un vera e propria experience, apre al civico 73 di via Quintino Sella.

Giuseppe Monti, classe ’72, dopo avere operato per anni nel mondo del caffè decide nel 2012 di aprire la sua ditta individuale che oggi porta il suo nome. La torrefazione siciliana è gestita dal suo fondatore che, come altri “self made man”, crede nel suo sogno e giorno dopo giorno lo concretizza con investimenti mirati, grande spirito di sacrificio, attenzione alla qualità del prodotto e della clientela e profondo amore per l’opera che svolge.

Dalla tostatura alla produzione delle cialde e delle capsule monodose attraversando la delicata fase della creazione di quelle miscele che poi, negli anni, gli garantiranno il più grande dei successi: la produzione di un caffè raffinato che raccoglie l’esperienza di molte generazioni che hanno operato in Sicilia.