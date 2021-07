Panelle, crocchè, milza e verdure pastellate: tutto il buono dello street food da Macallè

Il locale, in viale Strasburgo 482, coinvolgerà con il piacere della cucina da strada, l'esaltazione dei colori e dei sapori accompagnata da una selezione di vini e birre siciliane

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un’amicizia per una nuova storia di street food. Dall’amicizia tra Sergio e Gabriele che da anni coltivavano il sogno di un luogo accogliente in grado di comunicare la giovialità nasce Macallè sicilian fud. Il locale, in viale Strasburgo 482, coinvolgerà con il piacere della cucina da strada, l'esaltazione dei colori e dei sapori accompagnata da una selezione di vini e birre siciliane.

Il nome Macallè nasce da un cult palermitano, ovvero il cartoccio. Si tratta di un dolce tipico della tradizione pasticciera siciliana: morbidi cannoncini di pasta lievitata fritta farciti con crema di ricotta, una vera leccornia.

Nel menu si trovano proposte curate in ogni dettaglio come panelle, crocchè, milza e verdure pastellate, oltre alla intramontabile rosticceria palermitana con particolare attenzione a quella gourmet. Nell’offerta anche pizza a ciabatta a lievitazione naturale.