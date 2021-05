Birra e cucina dal sapore internazionale: a Palermo apre Doppio Malto, è il primo in Sicilia

Buona cucina, divertimento per tutta la famiglia e, soprattutto, un’ampia scelta di birre? Tutto questo e molto altro è Doppio Malto, birrificio-cucina nato a Erba, che si appresta a sbarcare in a Palermo il 27 maggio, con l'apertura al pubblico del primo ristorante del marchio in Sicilia, dopo i suoi 21 ristoranti aperti in Italia e all’estero e con la sua birra di produzione artigianale che vanta oltre 100 riconoscimenti internazionali.

Nello specifico, Doppio Malto accoglierà i suoi clienti all’interno della rinnovata zona food del Forum di Palermo “Le Putìe del Forum”, in Via Filippo Pecoraino 47, estendendosi su una superficie interna di 600 mq. Non solo: un dehor esterno con circa 60 posti a sedere renderà possibile godersi la bella stagione nel pieno rispetto delle normative vigenti. Per festeggiare l’apertura, la prima birra sarà offerta dalla casa a tutti i clienti del pranzo e della cena fino al 10 giugno.

A regime, il nuovo locale darà lavoro a 20 persone. “Aprire in Sicilia ci rende particolarmente felici perché è una terra simbolo del buon cibo e dell’ospitalità, valori tipicamente legati a quel senso d’italianità riconosciuto in tutto il mondo e di cui andiamo tanto orgogliosi - spiega Giovanni Porcu, Ceo di Foodbrand Spa, titolare del marchio Doppio Malto -. Inoltre, riuscire a espanderci in un momento così difficile ci rende ancora più fieri e speranzosi. Nell’ultimo anno, un’azione scontata come andare a mangiar fuori ha assunto tutto un altro significato, più profondo se vogliamo: ora più che mai le persone hanno voglia di passare del tempo insieme e i locali svolgono da sempre questa funzione sociale. Noi non vogliamo essere da meno: come dice il nostro motto, Doppio Malto è un posto felice dove poter ritrovarsi con amici e familiari, il tutto sorseggiando una buona birra artigianale e gustando delle pietanze prelibate. Ci auguriamo possa essere lo stesso anche per Palermo”.

Per quanto riguarda le proposte a menu, Doppio Malto riconferma le sue specialità in ambito culinario a base di birra, come il galletto ruspante dorato alla brace e glassato alla birra Crash, miele e spezie e il famoso Birramisù. E per chi non è amante della carne, all’offerta si aggiungono due piatti meat-free a base di ingredienti nostrani: un hamburger di fagioli e verdure croccanti e uno di mais e provola affumicata. In questo modo, anche i vegetariani potranno avere il loro posto felice. Ma la vera protagonista rimane pur sempre lei, la birra: 14 le opzioni presenti in menu, inclusa la proposta gluten-free Leila Senza Scuse, una lager a bassa fermentazione descritta come “amante e romantica”, da assaporare leggendo un buon libro. E fra un sorso di birra e uno spuntino, come in ogni ristorante Doppio Malto non mancheranno gli spazi dedicati al divertimento di grandi e piccini: calciobalilla, freccette e un’apposita area bimbi faranno la gioia di tutte le famiglie. Infine, in occasione di questa nuova apertura, Doppio Malto lancerà una linea di magliette in edizione limitata e una damigiana dedicata al capoluogo siculo da riempire alla spina e riutilizzare più volte, al fine di ridurre al massimo gli sprechi. Il merchandising sarà disponibile per l’acquisto direttamente in loco.

Primo in assoluto sull’isola, quello di Palermo è il 22esimo ristorante a marchio Doppio Malto. Lo sviluppo del brand continua, con nuove inaugurazioni in programma in Italia nei prossimi mesi (Alghero, Villasimius e Lonato) e all’estero (Glasgow e Parigi).